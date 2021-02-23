行政院長蘇貞昌至今仍稱新冠肺炎為「武漢肺炎」，被質疑是操作反中意識，蘇貞昌今於新竹受訪表示，稱武漢是起源地，只是為了便於辨識。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，新冠肺炎是經過WHO命名，既然已經確定，不了解蘇院長堅持的原因，希望疫情面前大家平等，不要有政治計算，能夠統一使用新冠肺炎的名稱。

外界質疑蘇貞昌堅稱「武漢肺炎」是為反中，蘇貞昌今受訪澄清，這根本是歪樓，講武漢肺炎是因為起源於武漢，有利於辨識而已，就像後來出現像變種病毒稱英國變種病毒；就好像德國麻疹、日本腦炎等也是同一道理，不涉及任何評價，只是利於辨識。

對此，邱臣遠表示，世界衛生組織已於去年2月命名為新冠肺炎，但蔡政府官員一直用武漢肺炎稱呼，難免有防疫落於政治化，不需要用政治口水淹沒防疫人員努力。

邱臣遠說，WHO已經定義新冠肺炎名稱，如果要避免政治操作，應該比照國際名稱，希望蔡政府可以統一用新冠肺炎的名稱，不要有政治的計算，疫情面前人人平等，大家應該要團結對抗疫情。

(中時 )