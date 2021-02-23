據韓國時報報導，韓國LG近來想要解決一直在賠錢的手機部門，也曾傳出與全球多家業者在談出售案。目前知道的是，越南Vingroup出的價格太低，導致雙方談判已破局。

韓國LG是家很賺錢的公司，由於新事業觸角很廣，包括電動車相關產品等，2020年財報也剛刷新紀錄。不過，各個事業部門中表現最灰頭土臉的就是手機事業群，在連續數年虧了上兆韓元後，LG決定要徹底正視這個問題，於是出售手機部門消息一直在業界甚囂塵上。

韓國時報指出，因為Vingroup對LG越南與巴西手機產線很有興趣，因為這家越南集團很想投入科技產業。本來業界也樂觀其成，但最後似乎已經告吹。

據悉，Vingroup出的價碼太低，低到LG已經不願意再進行下一輪談判。因此，LG手機部門還在找尋有緣人，至於越南與巴西的產線搞不好LG不賣了，拿來當做生產家電產品使用。

就算越南Vingroup集團談不攏，還是有許多國際大廠有意要接收LG手機部門這個賠錢貨，包括Google，Facebook與德國福斯汽車等。至於目前合作夥伴中國大陸京東方，也有耳聞想要借用LG這個招牌來生產手機。

(時報資訊)