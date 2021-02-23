大陸教育部今天（23日）召開新聞發佈會，介紹2021年春季學期學校疫情防控和教育教學工作有關情況。會上要求，春季開學後，各大學將執行校園封閉式管理，堅持非必要不出校。

據央視新聞報導，大陸教育部要求，各地和大學要統籌推進疫情防控和教育教學工作，科學制定疫情防控常態化條件下的教學方案和突發疫情的在線教學應急預案。

分類制定學習方案

針對不同群體的不同情況，各大學堅持常規教學與非常規教學相結合，對正常返校和未能按時返校的學生制定針對性的學習方案，對補考、重修、畢業設計等特殊教學環節進行詳細部署。

探索線上線下有機融合的教學方式

各大學探索線上線下有機融合的教學方式，激勵老師參與到線上教學中，鼓勵教師靈活運用多種教學方法為學生深度學習創造條件。提供優質的網路學習資源，支持學生運用多樣化在線平台培養和提升自主學習能力，充分整合現有在線課程資源，加快提升在線教育步伐。

原則上不組織大規模集中性的校外實習

學生春季返校後，各大學進一步加強校園管控，原則上不組織大規模集中性的校外實習、社會實踐和企業參觀考察等活動。必須赴校外開展的實習、實踐類課程，應根據學校疫情防控要求以及實習實踐地區和單位要求，在保證學生安全的前提下進行。

出校需嚴格履行申請審批制度

大陸教育部要求，加強校園日常管理。執行校園封閉式管理，堅持非必要不出校、非必要不出境、非必要不聚集、非必要不前往中高風險地區，有特殊情況確需出校的，嚴格履行申請審批制度。

此外，加強師生員工及共同居住家庭成員身體健康、旅居信息、出境入境及接待來自中高風險地區的校外人員情況監測，執行每日晨午檢的工作機制，對缺勤人員及時追訪上報。

嚴格學生和教職員工宿舍管理，制定宿舍防控工作方案，對學生宿舍實行專人負責制。注重校內後勤人員的健康防護和監測排查，杜絕安全隱患。

(中時 )