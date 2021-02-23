嘉義市陳姓男子居家檢疫期間違法外出遭人檢舉被罰30萬。（行政執行署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市一名陳姓男子去年11月底自香港入境，卻在居家檢疫期間趁夜外出，時間長達9小時，事後遭人檢舉被開罰30萬元，因繳不出罰鍰，今23日被法務部行政執行署嘉義分署查封代步機車，見執行人員上門，陳男坦承無力一次繳清，決定申請分期繳納，不過仍被嘉義分署限制出境。

嘉義分署表示，陳男2020年11月22日自香港入境，居家檢疫期間應是去年11月22日至12月7日，但陳男尚在居家檢疫期間的11月26日夜間，利用大樓管理員下班無人看管時，竟騎乘機車外出，並在次日凌晨5點管理員上班前才返回住所，擅離居家檢疫地點長達9小時。

陳男原以為神不知鬼不覺，沒想到事後遭人檢舉，經調出電梯監視錄影畫面確認他違反規定外出，因此開罰30萬，但陳男遲未繳納罰鍰，今執行人員到其住處查封陳男名下125cc機車，考量陳男有代步需求，機車仍交由他自行保管。

陳男事後對違反居家檢疫一事深感懊悔，指目前工作為臨時性，無力一次完全繳清，申請先行繳納2000元，以後分12期分期繳納，為擔保履行，嘉義分署同時對其核發限制出境命令。

截至目前為止，嘉義分署受理防疫罰鍰案件共有15位義務人，其中有6人申請分期繳納獲准，每月皆按時繳納2000元至1萬元不等，另強制執行查封了2件義務人土地，1輛中華休旅車及1輛機車，另對7件無財產且常有出國紀錄的義務人限制出境。

(中時 )