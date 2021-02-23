汽機車失竊4聯單也將併入新的受理案件證明單內。（謝明俊攝）

警方報案三聯單創始於1995年前任警政署長顏世錫任內，當時就是為了要消除刑案黑數，顏世錫由警大校長轉接警政署後，指示當時的刑事局長張友文設計報案三聯單，以杜絕警方吃案，讓案件數據能呈現最真實的狀況，但少數基層為轄區治安數據好看，仍是想盡辦法應對，甚至還自印報案三聯單來吃案，如今已成歷史過往了。

早年，警察吃案向來為民眾所不滿，並成為警察負面形象中最重要的一環，因此，向有警界鐵漢之稱的顏世錫，由警大校長接任警政署長後，積極推動報案三聯單制度。

1995年，顏世錫指示得力助手刑事局長張友文，設計出報案三聯單制度，並嚴格規定案件發生如未開立三聯單，視同吃案嚴格處分，制度推出後，讓警界形象一新，多數吃案問題獲得改善。

但由於警察績效評比制度中，刑案發生數仍是重要評比項目之一，少數地區分局、派出所為了壓低案件發生數，竟突發奇想，自行印製假的報案三聯單，開給報案民眾，假三聯單事件維持了一段時間，終於被揭穿，涉案官警被依偽造公文書罪嫌移送法辦，丟了工作，之後，才確實遏阻這類行為。

報案三聯單制度實行了長達26年，已成為民眾對警察制度印象最深刻的部分之一，多數民眾在報案後，都知道要索取報案三聯單作為證明，更可事後上網查詢案件偵辦進度，確實大幅改善警察形象。

如今，警政署考量到許多民眾報案內容不符開立刑案三聯單，因而無法取得報案證明，惹來不少民怨，警政署從善如流，一方面整合多種報案證明單，減低基層員警選擇表單的困擾，也可補足部分事件無法開立證明的缺點，可讓警察形象更上一層樓。

(中時 )