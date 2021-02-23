奇美產後護理之家提供優質餐點，給媽媽與寶寶最安全、專業與品質兼具的產後護理照顧。（奇美醫學中心提供／李宜杰台南傳真）

坐月子對於國人而言，不僅是具有儀式性的傳統文化習俗，亦是產後調養體質的重要階段，如何吃更是不容輕忽。奇美醫學中心指出，產後飲食調養可分為3大階段：第一周的惡露排出期、第二周的促進乳汁分泌期，及第三、四周的體力恢復期；而以中醫來看，主要分為：排除惡露期、加強水溼代謝期、骨盆腔器官恢復期，以及全身氣血陰陽筋骨恢復期，只要掌握原則，就能健康坐月子。

奇美醫學中心中醫部婦兒科主任王瑜婷表示，傳統中醫認為，女性在產後會有不同程度的氣血損傷，根據不同的體質，會出現氣血不足疲累、食慾下降，也可能因氣虛運化功能下降，導致水腫、食慾不振，又或陰血不足、血行不暢導致惡露排除不暢、燥熱感、大便不暢等。

奇美醫學中心營養科營養師吳宜峯則說，以飲食營養角度來看，為產後體力恢復，飲食應均衡攝取六大類食物、選擇優質蛋白質、增加膳食纖維攝取及適當水分補充，烹調方式宜清淡，減少鹽份攝取，以改善產婦體內水分蓄積問題。另外，因產後腸胃蠕動較慢，容易胃腸不適，建議可少量多餐進食，以增加熱量及蛋白質攝取，提供身體能量及哺乳營養素之需求。

奇美醫學中心表示，產後飲食調第一周，要促進子宮收縮，協助惡露排出，利水消腫及補血，維持排便通順，並且維持乳腺通暢。此時飲食應避免添加麻油或米酒，以免影響傷口癒合、惡露不止；產後胃腸蠕動慢，烹調方式宜清淡、少油膩，選擇質地較柔軟、易消化之食材；可食用紅豆水、黑豆水等食物幫助消水腫，但易脹氣或剖腹產媽媽則需特別注意；可適量攝取紅肉、內臟類食品可幫助補血。

奇美醫學中心表示，產後飲食調第二周，要增加乳汁分泌，促進新陳代謝恢復體力。此時則視傷口復原狀況食用麻油，也可補充優質蛋白質食物，如：豆魚肉蛋類及牛奶等，並且補充足夠水分，以利乳汁分泌。

奇美醫學中心稱，這時期惡露會逐漸由鮮紅轉淡紅以及淡褐色，子宮底高度逐漸下降至骨盆腔，並且食慾恢復，乳汁量增加，此時中醫會著重在2方面，包括繼續將惡露排除乾淨，幫助子宮、卵巢的功能復舊，以及排除水溼，因此建議必要時，除了化瘀利水外，健脾益腎的中藥材亦會使用。

至於第三、第四周，由於產婦生理機能已大致恢復，應持續食療以改善體質。此時，可開始為產後體重管理準備，建議選擇低脂食物及減少烹調用油，減少精緻糖添加及攝取，並且多攝取高纖蔬菜及適量水果，搭配適度運動增加熱量消耗，有助體重管理。

為銜接生產出院後至月子期間，能使產婦獲得完善的產後調養與嬰兒照顧，奇美醫療財團法人去年正式啟用奇美產後護理之家，打造「醫學中心級」的產後機構，提供媽媽與寶寶最安全、專業與品質兼具的產後護理照顧。

(中時 )