一位民眾日前和友人共乘一輛機車到台東旅行，途中友人前往地方上靈驗的大廟拜拜，拜完卻突然傳訊息指稱，廟中的師姊說兩人一起騎車將會遇「車關」，所以她就自行脫隊，要原PO獨自騎車回去。原PO突然被放生荒郊野外，滿頭問號。

一位男子21日在臉書社團《爆廢公社二館》發文，內文寫道，他和友人騎同台機車去台東旅行，中途友人脫隊前往一間廟宇，原PO甚至還看見友人開心地拍下廟宇照片，發布限時動態，上頭甚至寫著「很靈驗的大廟，問事很準喔！」

過沒多久，在等候朋友一同回住處的原PO卻收到對方傳來的訊息，朋友說，「師姊說我們兩個騎去會有車關，我自己先回去你慢慢騎就好」，原PO竟然被放生了，他崩潰地說，「我現在獨自在荒郊野外，等我回去他真的會有車關。」

一位男子的友人拜完廟後，師姊向友人說若其同台車將遇車關，友人遂聽信直接放生他。圖左為男子友人拜拜所發的限時動態，右為男子發現被丟包後，友人早已秒到花蓮。（翻攝臉書社團《爆廢公社二館》）

原PO發出定位照片，只見原PO本人（圖中藍點）還待在台東縣境內，但原PO的友人（圓形綠框）則早已離開台東，大約在花蓮市的位置；事後原PO也在留言區再次說明，笑說，「我掐指一算他待在家會很安全，出門被我遇到會被我揍」。

文章發布後，不少網友留言回應，「往好處想，他不想連累到你」、「絕對是好友，他為了讓你不遭罪」、「這是你被放鴿子的劫數...」、「你就是他的劫數？」、「他現在的劫數是回去被你打爆」。

原PO也在留言區自嘲，以後若被問有什麼特別經歷，他會回應，「我朋友去算命算到有劫數，丟包我在台東跑了」，幽默地回應把一票網友逗得超樂。

(中時新聞網)