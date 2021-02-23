2022地方首長選舉，各政黨已開始布局。網紅「鬼才阿水」今（23）日直指，民進黨最不能丟失的兩個縣市就是桃園和新竹，若新竹市長林智堅前往桃園參選，是致命的選擇，可能同時丟了新竹和桃園；而桃園最適合的人選應是民進黨立委鄭運鵬，但目前他在地方布局與知名度皆不夠完善。

鬼才阿水在臉書表示，一份桃園市長的民調，引起許多討論與規劃，其中最引人注意的，就是林智堅如果前往桃園參選，將獲得極高的支持度，但看似完美的布局，卻隱藏千萬不能丟失桃園、新竹的重要戰略目標。

2018年，桃園與新竹可說是民進黨少數守住的縣市，兩位縣市首長都擁有極佳的施政表現，因此在選情極度不利的當時仍成功連任。不過，鬼才阿水也點出棘手問題，面對個人光環極強的首長，接班人的光芒將被掩蓋。

鬼才阿水表示，桃園市長鄭文燦（見圖）、新竹市長林智堅光環極強，接班人光芒恐被掩蓋。（圖／摘自鄭文燦臉書）

如果林智堅前往桃園參選，鬼才阿水坦言，「是致命選擇」，一不小心恐連帶將新竹給輸掉，而過去許多經驗都顯示，一旦政治人物沒有堅守在崗位最後一刻，永遠會背負「落跑」標籤，特別林智堅是相當潔身自愛的政治工作者，一旦背負這樣的原罪，未來的政治發展將極其受限，因此林智堅卸下新竹市長後，極有機會成為文化部長。

至於桃園的接班人，鬼才阿水認為最適合的人選莫過於鄭運鵬，但他目前的地方布局與知名度皆不夠完善，未來在起步時仍有一段相當長的路要走，未來大環境將是成就他是否有機會挑戰大位的關鍵，而鄭運鵬如果辭掉立委，基本這席立委將由國民黨取下。

民進黨立委鄭運鵬被點名是桃園的接班人。（圖為資料照）

鬼才阿水也提到，新竹市有意接棒的綠營人選眾多，包含各個派系中的角力，其中議員李妍慧雖是最合適的人選，但知名度仍不夠是硬傷。新竹縣的部分，楊文科施政滿意度僅贏過台北市長柯文哲，民怨不斷堆疊，加上國民黨立委林為洲的動向極為敏感，如果國民黨內部分裂，鄭朝方仍願意出來參選的話，民進黨極有可能成功奪下新竹縣。

選舉追求的是選民認同的極大化，鬼才阿水認為，這時地方上的小黨合作會是關鍵，未來縣市首長人選如何與這些政黨保持合作關係，將成為極關鍵的決定，如果願意彼此拉抬聲勢，將呈現雙贏階段，但同時也會引起地方不滿，讓地方議員選情更為艱辛，將來這些議員是否願意接受中央管控也是一大問題。

民進黨最不能丟失的兩個縣市 - 桃園 / 新竹 一份桃園市長的民調，引起了許多的討論與規劃，其中最引人注意的，就是現任新竹市長林智堅如果前往桃園參選，將獲得極高的支持度，但看似完美的布局後面，卻隱藏著千萬不能丟失桃園 /... 由鬼才阿水Awater 發佈於 2021年2月22日 星期一

(中時新聞網)