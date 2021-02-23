Facebook旗下社群平台WhatsApp在一月份修改用戶條款與隱私政策，內容包含將與Facebook共享資料的改動，引發了大量用戶不滿，紛紛跳槽至其他平台。對此，WhatsApp不僅延後了新版用戶條款的實施時間，且在近日推出了新版用戶條款。那麼到底新版用戶條款內容有什麼不一樣，不同意又會有什魔後果？仰賴WhatsApp的你可以多加參考。
針對一月份引發部分用戶不滿而跳槽的新版用戶條款，WhatsApp在近日釋出的說明指出，他們在過幾個星期內一直在了解用戶對於新版條款的意見。他們發現到使用者期待能了解在新版條款之下，對話訊息是否還是會使用端到端加密、這些資料會不會被第三方存取、以及平台會不會保留訊息記錄與聯絡人名單等關鍵資訊。因此，WhatsApp決定要提供新版本的通知說明，一步步引導使用者更準確瞭解新的服務條款與隱私政策。
針對新版用戶條款與隱私政策，WhatsApp強調將不會一對一對話的隱私條款，新版本僅與商業業務功能有關。在新版條款之下，使用者可以決定是否要與商業用戶聯絡、可選擇要向商業用戶提供的內容。
據了解，WhatsApp將會在幾個星期內推送新版的通知，屆時WhatsApp app中將會出現一個橫幅通知，使用者點選就可以查閱新版的用戶條款。目前，WhatsApp 開放用戶同意新版用戶條款的期限為2021年5月15日，為的就是讓使用者能夠有更多時間了解與閱讀相關條款。
根據《TechCrunch》報導，如果使用者在閱讀新版用戶條款後，選擇「不同意」的話，WhatsApp說明在5月15日之後，使用者在幾週之內仍舊能夠接聽來電以及收到訊息通知，但是無法打開WhatsApp來閱讀訊息或是傳送訊息；這「幾週時間」會持續多久，目前還不得而知。而新版條款中也包含用戶在沒有活躍使用120天之後能夠刪除帳戶的條款，所以按此判斷，若不同意WhatsApp新版用戶條款，使用者最終的結果很可能就是帳號慘遭刪除。
WhatsApp在參考用戶想法後調整的作法，最終能得到多少現有用戶的支持，在臨近5月15日之前，會不會再度引爆跳槽潮。或許在新版用戶條款修改的推送通知發出後，就能了解到用戶們最終的反應。
(科技)
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