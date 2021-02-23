國民黨智庫明天舉辦「願景台灣2030」論壇，邀柯文哲與會，引發智庫副董事長連勝文、身兼革實院副院長的北市議員游淑慧等人不滿。雖然黨主席江啟臣中午在臉書發文抒發心境，強調「以人民為視角，才是從政者當為」，不過另位革實院副院長、台中市議員黃健豪中午也在臉書發文，直指柯是「充滿低級品味、立場搖擺、擅於欺騙的人」，提醒江「莫忘抗日戰爭時期的中共發展史」。

游淑慧及黃健豪是目前革實院「唯二」的副院長。

黃健豪說，在野陣營在議題上合作，共同監督執政黨，這個框架他認同。但也就這樣。他個人立場，從2014以來一直都是一個柯黑，因為在他眼中，柯就是一個充滿低級品味、立場搖擺、擅於欺騙的人，出道的時候說自己是墨綠，選舉假裝自己是代表公民的白色力量，現在又試圖抹上淺藍。

黃健豪指出，談議題合作，柯文哲或其代表的民眾黨，在哪個議題是有立場且具代表性嗎？看看對公宅政策的盲點、對所謂「五大弊案」的跋扈，哪一個題目是重要到在野陣營合作的時候，不得不找柯文哲來談、來背書，有嗎？

他說，談政治立場，柯文哲擺明在2018那次市長選舉與壯大的民進黨分道揚鑣之後，或是說被壯大的民進黨利用完拋下之後，才試圖轉向。他不是真的有什麼立場，他只是要找到能分食的舞台。

黃健豪提醒，另外在地方上，民眾黨一直在找一些有點藍、曾經是藍營、不知道在幹嘛的人，放話要在各選區遍地開花。這種亂找人出來選舉的模式，在上次的立委選舉中搞過，補選也搞過，當然不會贏，但就是「成事不足敗事有餘」的角色，首當其衝的，就是我們這種在各地方的民代。

黃健豪強調，立委激戰區，分個一兩萬票，你就倒了；議員多席次，不用太激戰，分掉1000票也夠成為落選頭。這種亂提名模式不解決，談什麼合作，都是假的。莫忘抗日戰爭時期的中共發展史。

(中時 )