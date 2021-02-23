高市府23日舉辦中博高架橋拆除交通維管記者會。（林宏聰攝）

17年歷史的中博高架橋將於27日開始拆除，這條南北向重要橋樑變動，勢必帶來交通衝擊，市府除了加強宣導改道，也規畫拆除引道後1個月觀測期提升見警率，共計將投入2200人次警力協助維持交通，降低市民不便。

高市府23日舉辦中博高架橋拆除交通維管記者會，強調這座橋樑負擔市區南北向交通20％車流量，因此特別改變工法，將原本6個月工期大幅縮短，2月27日至3月7日花9天先拆兩側引道，剩下的橋身再壓縮至2個月內拆完。

為減輕交通衝擊，市府將站西路原本4車道增加到6車道，站東路也預計提早1年半，趕在明年9月前開放通行，由於當地車流量大，交通尖峰時間每小時南北向單側約3000輛車次通過，市府加強宣導替代道路，呼籲改用民族路、中華路、光華路、民權路通行。

交通局指出，如果車輛真的進入站區周邊，希望用路人改用自立路、復興路通行，此外，伴隨替代道路調整，市府已進行53個路口交通號誌預控，因應未來龐大的轉向車流，從27日起至4月7日的觀測期，也將出動大批員警維持交通，預計出動2200人次警力。

由於前3天採24小時趕工拆除，勢必影響周邊三民區、新興區12個里共1500戶，其中第一排、第二排影響最嚴重的約440戶，市府提供2000元住宿補助，經挨家挨戶踏訪，約150戶表達有意願外宿，58戶確認登記，副市長林欽榮強調，這種睦鄰作法是「全中華民國第一次」。

高雄市長陳其邁表示，未來的高雄新車站園區將融合古典之美與現代化運輸功能，搭配周遭商業旅館，公車、長途運輸、自行車道等交通會流，連結2018年選舉時他提出的表參道計畫，整個舊社區街廓活化，將帶來高雄火車站地區、整體城市的華麗轉身。

(中時 )