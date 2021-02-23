財政部關務署報奉行政院核定，自2021年2月27日起為期6個月繼續機動調降防疫酒精原料貨品關稅稅率，降幅為法定稅率之50％，並視國內防疫情形及供需狀況滾動檢討。

官員表示，近期國內新增境內確診病例，國際疫情仍然嚴峻，全球對防疫用酒精需求未減，酒精原料國際價格續處高點，於疫情緩解前，仍有協助廠商降低進口成本必要。為持續充足防疫酒精原料物資供應，依關稅法第71條規定，我國仍維持調降藥用酒精原料關稅稅率態勢。

(工商 )