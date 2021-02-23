酒精原料關稅減半 延長六個月 14:372021/02/23 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （防疫酒精示意圖。圖／林昱均） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部關務署報奉行政院核定，自2021年2月27日起為期6個月繼續機動調降防疫酒精原料貨品關稅稅率，降幅為法定稅率之50％，並視國內防疫情形及供需狀況滾動檢討。 官員表示，近期國內新增境內確診病例，國際疫情仍然嚴峻，全球對防疫用酒精需求未減，酒精原料國際價格續處高點，於疫情緩解前，仍有協助廠商降低進口成本必要。為持續充足防疫酒精原料物資供應，依關稅法第71條規定，我國仍維持調降藥用酒精原料關稅稅率態勢。 選購節能家電優惠 延長2年 開學防疫 電商下殺3折 (工商 ) #全球 #防疫酒精 #原料 #關稅稅率 #酒精 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 強化防疫 歌詩達郵輪3月底將復航 14:332021/02/23 財經 台中新社、大安農會合推香菇貢丸 雙履歷原料加持 14:532021/02/23 寶島 兼顧防疫和傳統 紫南宮丁酒雞肉帶回家享用 11:212021/02/23 寶島 阿聯酋航空SkyCargo響應人道空運倡議 運送新冠疫苗至全球 09:162021/02/23 財經 1分鐘讀財經》晶片電阻庫存乾涸 國巨3月調漲15-25％ 08:142021/02/23 財經 保誠人壽 提供防疫住院慰問金 04:102021/02/23 產業特刊 《國際產業》2016年來首見 蘋果Q4奪回全球智慧手機龍頭寶座 09:262021/02/23 財經 日、英等外資獲配股利 適用10％稅率 04:102021/02/23 金融．稅務 在家工作模式再延長 亞洲商辦大樓租金難提振 14:292021/02/23 財經 開學首日 林姿妙視察防疫SOP 04:102021/02/23 地方新聞 《產業》歌詩達郵輪強化防疫 擬3月底自歐洲復航 13:072021/02/23 財經 財經熱門新聞 台灣下一個價值鏈在哪裡？ 謝金河點名這家企業 - 財經 全球晶片缺貨狂燒 華爾街曝完美風暴下暗藏危機 - 財經 中澳惡鬥 1國大麥賺爆 今年輸陸上看100萬噸破紀錄 - 財經 突然「斷電」 鴻海遭狙殺背後兇手恐是它 - 財經 國巨晶片電阻 3月漲15-25％ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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