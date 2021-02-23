一名網友日前突然收到國中女同學訊息說她懷孕了，因為產檢急需現金，他心軟之下陸續借出1萬8千元，不料對方也是承認詐騙，接著又有人爆料對方是遭丈夫控制，才不得已到處騙人，原因眾說紛紜；不過原PO之後要求對方傳孕肚照片，許多網友看到照片後都說太假了，「肥肉跟孕肚還是有差」、「最近怎麼那麼多用寶寶騙人的」。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他的一名國中同學日前突然傳訊息稱她懷孕了，先前因為自費產檢的費用向地下錢莊借錢，她現在急需還利息錢，因此向原PO借錢，並且說目前還缺3千元；原PO因為同情遭遇，先是借出1萬元，讓對方先還10天1次的利息金3千元，之後對方又說沒錢吃飯，他又再借出8千元。

一名網友日前突然收到國中女同學訊息說她懷孕了，因為產檢急需現金，他心軟之下陸續借出1萬8千元。（圖/翻攝自臉書「爆怨公社」）

一名網友日前突然收到國中女同學訊息說她懷孕了，因為產檢急需現金，他心軟之下陸續借出1萬8千元。（圖/翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友說，該國中同學拿到錢後，日後突然在臉書發文說「我欠錢不還」、「我會好好做人…不再出來騙錢，我對不起肚子裡的孩子，做了最不好的示範」，間接承認她騙人錢財；不過再之後又有一名自稱對方表姊的網友稱，該同學是被丈夫控制，但原PO仍認為夫妻2人編造許多劇本詐騙眾多友人，「別人要討錢還要被威脅，太壞了。」

一名網友日前突然收到國中女同學訊息說她懷孕了，因為產檢急需現金，他心軟之下陸續借出1萬8千元。（圖/翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友之後還要求對方拍下肚子的照片，不過許多網友看到照片紛紛留言說，「又一個假懷孕的陳年宿便」、「肚子是擠出來的啦」、「肚子跟我現在的肥肉一樣」、「最近怎麼那麼多用寶寶在騙人的」、「這肚子軟軟的，根本不像是懷孕狀態」、「你人也太好」、「濫用別人善心，真的很不可取。」

(中時新聞網)