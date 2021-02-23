衛福部長陳時中23日表示，鑑於2003年我國發生SARS疫情，民眾大量進線詢問傳染病相關疑問，防疫人員耗費多時解答民眾疑慮，進而影響防疫工作，因此於2004年建置「1922民眾疫情通報與諮詢服務中心」，並委託中華電信營運。

出席的中華電信協理莊文明表示，1922專線提供全年無休且24小時免付費之國、台、客、英及聽（語）障之疫情通報與傳染病諮詢服務。

莊文明說，自COVID-19疫情發生，截至2021年1月底，該專線總進線已達202萬通，較2019年疫情發生前增加約30倍，其中後送相關業務單位及部會共計約8.4萬多件。為因應民眾大量進線，客服中心於短時間緊急調度人力支援，人員由原先16人增加至300餘人，以有效紓解客服中心話務量。

莊文明提到，民眾進線1922專線前三大諮詢類別包括：隔離／請假／自主管理、居家檢疫相關注意事項（如：居家檢疫期間就醫領藥、垃圾清理、供餐等）以及居家檢疫安置問題（如：1人1戶原則、預訂防疫旅宿/集中檢疫所、有生活照顧需求能否共同一戶）等。

指揮中心提醒，因應COVID-19疫情變化及相關政策發布，民眾如有防疫相關問題，均可撥打1922專線（國外可撥打+886-800-001922）進一步諮詢。此外，聽語障朋友亦可將傳染病諮詢傳送至cdc1922＠cdc.gov.tw信箱或傳真（電話：0800-655955），隨後將由1922客服人員盡速回復；另該專線亦設有語音留言服務，如民眾不願線上等候，可利用語音留言，後續將由專人回電。

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