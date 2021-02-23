今早有媒體指出，健保署擬改革部分負擔，取消藥費100元以下與慢籤免部分負擔，收費40-200元，檢驗檢查收取50-200元，急診依醫院層級、檢傷分類，則收取50-250元。對此，衛福部長陳時中今日表示，部分負擔有一些草案，不過還需要討論，小幅的提升是我們的主軸。

去年底陳時中曾預告規劃4-6年「全民健保中長期改革計畫」，檢討給付及支付支付、減少浪費如避免重複檢查及重複用藥、調整海外國人負擔，並檢視部分負擔要如何進行調整。

今日陳時中在指揮中心被問及健保改革方案時表示，上次有提出幾個方案，包括提升品質，訂定工作計畫，希望藉由長時間的安排，提升效率和品質。另外也有對負擔的公平性、停復保，海外的保險如何努力，要修法的這個會期會提出。第3個則是部分負擔，使用越多付越多的部分，我們有一些草案，不過還是需要詳盡討論，小幅的提升對分級醫療有幫助，這是我們的主軸。

對於取消慢籤免部分負擔的配套，陳時中表示，原則上有沒有辦法取消還在討論，不過要增加分擔費用的部分，低收入戶和中低收入戶都不會增加。

(中時 )