美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）上週發布新聞稿，感謝來自台灣200萬美元（約新台幣5634萬元）捐款，宣告將在校內打造一個連結國際的台灣研究重鎮。

美國西岸知名研究型大學UCLA校方16日宣布，該校的亞太中心（Asia Pacific Center）透過駐洛杉磯台北經濟文化辦事處，收到來自台灣外交部的大禮。

校方指出，80萬美元（新台幣2253萬元）將用在「台灣與世界」（Taiwan in the World）計畫；120萬美元（新台幣3380萬元）設立台灣研究基金，支持台灣研究在UCLA永續發展。

UCLA亞太中心主任周敏表示：「這份豐厚的大禮將使我們的台灣研究計畫更加蓬勃發展。促使我們活力豐沛的學術社群，加強投入台灣研究，擴大台灣研究與本地、全國與國際的連結。」

UCLA新聞稿指出「台灣與世界」計畫目標在世界學術圈推廣台灣研究，培養新世代的學者與教授，展開對台灣社會、歷史與文化的深入探討，另外培養學生雙語能力，增進繁體中文的讀寫能力。

UCLA國際研究副校長范芝芬（Cindy Fan）說：「我有信心，在周敏教授的傑出領導下，這項計畫將會成為亞太中心的重要研究資產，擴大UCLA與世界的連結。」

校方指出，台灣研究在UCLA穩定成長，保持與國立台灣師範大學、國立政治大學、國立台灣大學等各校交流。此外，台灣的國家圖書館在UCLA的東亞圖書館（East Asian Studies Library）設有台灣漢學資源中心（Taiwan Resource Center for Chinese Studies）。

這筆捐款源自於駐洛杉磯辦事處在去年11月17日與UCLA簽署合作協議，設立以永續經營為目標的「台灣與世界」研究計畫。處長黃敏境表示，這為台美高等教育及華語教學的合作增添動能

駐美代表蕭美琴去年12月2日與美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）簽訂「台美國際教育合作瞭解備忘錄」目標整合資源、擴大交流，選送華語教師到美國教學、鼓勵美國學生到台灣學習華語。

UCLA亞太中心隸屬該校的國際研究所（International Institute），2014年起在中華民國外交部資助下設立台灣研究計畫（Taiwan Studies Program）。旅美台商、行政院政務顧問楊信於2018年、2019年兩度捐款共200萬美元贊助台灣研究，提供獎學金給台灣留學生。（編輯：高照芬）1100223

(中央社)