資深藝人董至成因新冠肺炎放棄大陸演藝事業，返台尋求工作機會，近來轉戰直播平台改當叫賣哥，日前上節目談及昔申請移民加拿大時，遲遲沒有被核准過關，他透露關鍵原因是健檢時肺部驗出白點。

董至成日前上綜藝節目《醫師好辣》，談起有兩種人不能移民加拿大，一種是沒有良民證，第二是健康檢查沒有過關，他提及當初為了移民去醫院健檢，照到肺部有白色的點，推測是與自己長達10多年的菸齡有關，在戒菸2個月後再次複診時，白點就完全不見，雖然健檢順利通過，但還是沒成功移民，他透露礙於工作必須經常往返兩地，無法長期住在加拿大。

除了檢查出肺部有白色點，董至成透露原定某年春節要帶妻小去日本玩，出發前正逢尾牙聚會難免貪杯，沒想到出發前體力驟降，爬幾格樓梯就得休息，最後連糞便顏色都是黑色，原本還不以為意，直到登機時從樓梯摔下去，才驚覺事態嚴重，送急診檢查才知道是胃出血，不僅住院1個多月，還輸了5袋血，出院後才意識到健康有多重要。

董至成近來雖積極回鍋綜藝節目，但通告量不如預期，只得轉戰直播平台，近來積極發展副業的他更跨足食品業，預計斥資百萬推出個人品牌水餃「懂餃子」，為了打響個人品牌知名度，除了積極在臉書曬食材照宣傳，更找來好友林志穎幫忙宣傳，希望能在新天地闖出一片天。

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(中時新聞網)