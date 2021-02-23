消息人士透露表示，WeWork共同創始人兼前執行長諾伊曼（Adam Neumann）已接近與軟銀集團達成和解，其中包括他從該辦公空間共享公司新老闆獲得的報酬將大砍近5億美元。

該和解協議將使諾伊曼與軟銀之間的訴訟持久戰休兵。WeWork的股票首次公開發行（IPO）計畫在2019年破局，引爆了諾伊曼與其主要金主之間的法律戰。

軟銀在2019年10月同意向諾伊曼以及WeWork的現任與前任員工，購買約30億美元的股票。不過軟銀後來對購買這些股份的義務提出異議。

消息人士透露，根據新提議的條款，軟銀將購買約為15億美元的WeWork股份，較舊協議減少一半，且其中5億美元將用於收購諾伊曼的持股，亦較前計畫減少一半。軟銀拒絕對此消息發表評論。

這場和解還將為WeWork的上市之路掃除障礙，WeWork正尋求透過與一家特殊目的收購公司（SPAC）合併，以推進上市計畫。

此前有消息指出，WeWork已經與一家空殼公司展開協商，準備透過借殼方式上市，若計畫成真，WeWork的估值可能達到100億美元，但仍遠不如該公司在2019年初享有的最高估值470億美元。

(時報資訊)