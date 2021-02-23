新冠病毒肆虐全球，陽明交通大學生物科技學院院長楊進木帶領團隊，透過人工智慧及大數據，從全球已在使用的的大量藥物中篩選出巴色西韋、特拉西韋、奈非那韋及抗發炎舊藥（JMY206）等4種具抗抑制新冠病毒活性效果的潛力老藥，為治療新冠肺炎帶來曙光。指揮中心發言人莊人祥回應，樂觀其成研究成果。

陽明交大今日召開記者會，公布這項新藥開發情況，楊進木表示，對於巴色西韋、特拉西韋、奈非那韋等3種藥物的研究成果，已發表於國際頂尖期刊《美國化學學會月刊：奈米領域》；另外一款抗發炎舊藥（JMY206），目前經細胞及動物實驗顯示藥效比先前多國寄予厚望的藥物瑞德西韋強數十倍。這些藥物都立即可在臨床治療上使用。

陽明交大校長林奇宏則說，在新冠病毒蔓延全球時，陽明交大立即組成跨校、跨領域的智慧動態系統生物與藥物開發團隊，透過人工智慧及大數據方法，找出4種具有治療新冠肺炎的老藥來新用，可望快速投入醫療第一線，及時搶救更多人命，也縮短患者住院時間，減少醫護、其他病患感染風險。

莊人祥則在今日指揮中心記者會上回應，新藥開發很困難，得在老藥當中找到具備潛力的藥物，還要完成相關化學與動物分析，而陽明交大開發的新冠藥物還在實驗室研究程度方中，這屬於科技部的研究計畫，指揮中心樂觀其成研究成果。

(旺報 )