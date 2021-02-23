花蓮市公所也製作可愛的「星空牛」小提燈，且內部小燈泡可藉燈光變化展現出不同的燦爛光芒，象徵著行星運行，即起可到市公所索取，共1000份，送完為止。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣文化局即起28日在鐵道文化園區一館舉辦「名家彩繪燈籠暨元宵節意象展」，展示縣內知名書畫家彩繪的大燈籠及五彩繽紛的燈籠。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

吃湯圓、賞花燈的元宵節即將到來，花蓮縣文化局邀請紙雕藝術家洪新富特別選用環保紙材，替牛年設計一只可穩立桌面成為擺飾，提燈時紙牛也會產生奔跑前進的動作，意味「好運犇放」，且牛身兩側各有5枚銅錢，象徵「事事如意」、「一路長發」。民眾即起除到文化局各館舍索取外，考古博物館及鐵道文化園區一館也可領取。

文化局局長吳勁毅表示，今年請洪新富老師設計鴻運金牛小提燈，其紙材可在環境中自然分解，燃燒時也不會產生戴奧辛，提燈使用LED燈具組裝而成，且由庇護工場負責。提燈牛頭、牛尾及四肢皆採用活扣方式固定，提燈立在桌上當作擺飾外，亦可自由調整動作，增加活潑度，且提動時，活扣也讓其四肢抖動，產生奔跑前進的動作，打破以往死板平僵格局，產生更多創意及樂趣。

吳勁毅說，即起可至文化局石雕館、圖書館、美術館、鐵道文化園區一館、花蓮縣府服務台領取，各館每日限量200個，位在壽豐鄉的花蓮縣考古博物館則是每日限量100個，送完為止，其中，鐵道文化園區及考古博物館領取時間延長到28日，其他則是到26日。

此外，文化局即起28日在鐵道文化園區一館舉辦「名家彩繪燈籠暨元宵節意象展」，展示縣內知名書畫家彩繪的大燈籠及五彩繽紛的燈籠，現場另設打卡點，拍照紀念外，也打卡上傳分享親友們。

除了文化局，花蓮市公所也製作可愛的「星空牛」小提燈，有著金牛角和金蹄，牛身以藍色代表著靜謐的星空，且內部有小燈泡，透過燈光變化可展現出不同的燦爛光芒，象徵著行星運行，即起可到市公所索取，共1000份，送完為止。

(中時 )