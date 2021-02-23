搶攻「粉紅美食」商機，瓦城泰統集團宣布旗下新泰式麵食品牌「大心」，將自2月27日起至3月31日攜手「蜷尾家」推出春季聯名「覆盆莓玫瑰霜淇淋」，於大心全台門市限定販售。標榜融合覆盆莓酸甜滋味與濃郁奶香，尾韻帶著淡淡玫瑰香氣，口感清爽又不甜膩，多層次的口感於舌尖上堆疊，淡淡的粉嫩色外觀，加上花瓣形狀的酥脆餅乾基底，好吃又吸睛。

瓦城大心表示，點用主食即可以99元加購，再加70元就有文青設計款「蜷尾家聯名帆布袋」乙個 。

瓦城泰統集團旗下的新泰式麵食品牌「大心」，以多元麵食搭配招牌黑火山芝麻霜淇淋的美味組合，深受顧客喜愛。為滿足台灣人一年四季都想吃冰的癮，大心陸續推出多款期間限定口味，包含泰式奶茶、黑火山芝麻巧酥等，擄獲大批忠實粉絲的心。2019年夏季更與蜷尾家推出聯名荔枝鳳梨、花生牛奶、坪林包種茶口味，掀起冰友們的熱烈討論與洗版曬照風潮，單月銷售近5萬支。

(工商 )