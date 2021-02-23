南投縣仁愛鄉的一處熱門景點「夢谷瀑布」，近來有不少遊客發現周邊土地被收購，業者進行整修施工興建停車場，並在入口設立牌樓；有民眾提出疑問，牌樓的宮廟風格和八卦陣，和當地賽德克文化很不搭。南投仁愛鄉公所23日表示，業者沒有申請執照卻蓋牌樓，構成違建已要求移除。

夢谷瀑布成為知名景點後，業者將周邊土地買下，規劃成停車場，同時在門口搭立諾大的牌樓指引遊客，牌樓設計類似台灣傳統廟宇的鮮豔風格，並搭配八卦，左右還有中華文化對聯，這樣的風格讓遊客感覺突兀，覺得和在地賽德克文化不搭。此外，瀑布附近的溪床，原本遍布天然石塊，但因業者整地蓋停車場，部分溪畔被整平，喪失原本的風貌，部分遊客見狀直呼可惜。

業者則表示，看板牌樓是依照仁愛鄉的意象來規劃，是沿用瀑布舊名彩虹瀑布的形象打造，牌樓上也有賽德克文化簡介。

仁愛鄉公所表示，該牌樓業者沒有依法申請，屬於違建，限期在2月底前拆除。仁愛鄉代理鄉長石尊仁表示，不管是私人的還是公家的土地，都要申請雜項執照，沒有申請就是違建。和南投縣府查報是違建後，牌樓已經列為優先拆除對象，投縣府表示，23日經現場勘產，業者擅自施設平台、砌石擋土牆，且使用未登錄國有地約300平方公尺，違規事實明確，依水保法開罰6萬元。

此外南投縣政府亦提醒民眾，夢谷瀑布底下暗流多，已列為危險水域，遊客不得進入戲水，如經查有戲水的情形，依發展觀光條例第60條，處1萬元以上5萬元以下罰鍰，提醒民眾勿以身試法。

(中時 )