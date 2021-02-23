當地里長表示，懸掛布條的是地主，疑似是親戚間的借貸糾紛，地主憤而懸掛布條，希望當事人能出面協調，早日還錢。(吳建輝攝)

彰化縣溪湖鎮湳底里龍水宮對面一處農田，近日被懸掛一張巨幅「討債布條」，布條直接寫出疑似欠款人的姓名、居住里，甚至還有照片及法院的支付命令，附近民眾表示，農曆年後布條才被掛上，但沒有看過照片上的人，當地里長表示，懸掛布條的是地主，疑似是親戚間的借貸糾紛，地主憤而懸掛布條，希望當事人能出面協調，早日還錢。

巨幅布條就掛在龍水宮對面，相當顯眼，讓當地民眾議論紛紛，農田附近民眾表示，農曆年前還沒看到，休完年假大約初五左右，才看到布條，感覺相當特別，但也不曉得發生什麼事情，不敢多問。

據了解，照片中的男女為情侶，其中照片中女子是債主的表妹，2017年開始女子與男友找來表哥，合夥經營民間借款業務，德州撲克、香菸等事業，陸續向表哥取得205萬元，期間每月給付表哥所謂投資孳息，同年9月突停止支付，表哥多次催討未果，2018年3月要求表妹男友簽下205萬元本票。

當時2人承諾每月支付35000元至清償為止，但期間男子疑似周轉不靈，逃匿無蹤，最後表妹出面表示不願償還債務，表哥憤而向法院聲請核發支付命令，要求按月清償債務，可能近日因債務又沒如實支付，才會掛起布條，要求還債。

當地里長表示，確定布條是地主懸掛，聽聞債主與欠款人為親戚關係，疑似投資事業，借貸引發糾紛，但欠款的避而不見，債主才憤而掛出布條，欠款好像也很久的事情了，只是布條今年農曆年後才掛出，希望他們能好好溝通處理，早日讓事情和平落幕。

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(中時 )