「搶救大潭藻礁」公投連署期限即將截止，但距離目標份數還有差距。大潭藻礁行動聯盟等環團另提起行政訴訟，主張副總統賴清德擔任行政院長期間，干涉中油在大潭藻礁場域興建天然氣接收站的環評審查程序，致審查結論有重大瑕疵，請求撤銷4項處分，但遭台北高等行政法院判決駁回，全案可上訴。

桃園市觀音區的大潭藻礁是全球少數僅存的現生淺海藻礁，養育近海近百種海洋生物，環團認為中油在大潭藻礁場域興建第三天然氣接收站施工，會破壞該處生態，故展開搶救連署公投保護行動。環團2019年間還向行政院提起訴願，但遭駁回，因此提起行政訴訟，請求撤銷環保署4項審核通過的環評報告。

環團主張，7名機關委員有偏頗等迴避事由，如農委會代表李退之、中油前董事長戴謙，是賴清德台南幫人馬，必因受賴指揮而有偏頗；前署長李應元也被賴訓示，要求親自主持會議，但被申請迴避後仍繼續參與審查，等等跡象都顯示賴干預其中，可見程序有重大瑕疵。

環團並指，環評中「因應對策」與「環差報告」部分應記載事項未明確記載，且開發案開發範圍位於新藻礁保護區5公里範圍內，該處也有柴山多杯孔珊、小燕鷗及台灣白海豚等保育類野生動物棲息，違反環評作業準則、野生動物保育法等多項規定，實體內容也有許多重大瑕疵。

合議庭認為，環團認為7名機關委員有迴避事由，只憑媒體報導及前副署長詹順貴的辭職聲明、臉書內容推論，並不可採；環評委員會並不受環保署指揮監督，具獨立性，且審查結論具有專業判斷性質，行政法院應採取較低密度審查，經查環評報告已依規定調查、分析、審查，程序上沒有問題，原則上應尊重委員專業判斷，故判環團敗訴。

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(中時 )