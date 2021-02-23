2021年2月23日 — 多人線上戰艦對戰遊戲《戰艦世界》（World of Warships）數日前於Epic Store「春季遊戲展」宣佈將於Epic Games Store上架，致力於提供更多平台開放讓玩家下載及遊玩，繁體中文版本也將同步上架。Epic Games Store用戶將能享受到所有遊戲內容，包括每月的遊戲定期更新、遊戲內活動與促銷活動。然而，現有玩家則無法將先前帳號進行轉移。

《戰遊網》Regional地區發行總監Rajeev Girdhar表示：「 我們的目標於是讓世界各地的玩家都能有機會下載並遊玩《戰艦世界》，於是我們致力於提供更多平台讓更多玩家能夠一起並肩作戰。我們很感激先前有機會參與Epic Store「春季遊戲展」，這對團隊而言是一種榮耀，而將《戰艦世界》於Epic Games Store上架也是在我們長遠的計畫當中，很高興這個計畫即將要實現了，也等不及要讓Epic Games用戶體驗《戰艦世界》！」

《戰艦世界》自2015年發行了PC版，也陸續發行《戰艦世界》家用主機板（WoWS：Legends）以及《戰艦世界》手遊版（WoWS Blitz），開放讓玩家於各大平台下載。

(科技)