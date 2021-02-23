不符合國際最低標準的海豹缸內，最多同時展示三隻斑海豹。（台灣動物平權促進會提供／李柏澔台北傳真）

目前全台有12家業者取得動物展演許可證，包含去年8月甫開幕的桃園Xpark水族館，然而動保團體指出，Xpark館內動物展示缸多處設計不符合動物習性，導致海洋生物受傷情形屢見不鮮，要求Xpark應立即停止展演並改進。

多個動保團體今(23)日召開記者會表示，2019年9月農委會公布「動物展演管理辦法」及「免經許可之動物展演類型條件方式或場所」二項子法，目標更有效管理動物展演所衍伸出的種種問題，但根據到Xpark水族館的實地觀察，卻發現館方在動物福利部分漏洞百出。

台灣防止虐待動物協會研究倡議主任陳庭毓表示，全館共有13個展區，有11個展區進行常態展演，有7個展區有動物受傷，8個展區動物行為出現異常，9個展區的展示缸設計不符合生物習性，可見該館嚴重違反《動物展演管理辦法》，也顯示動物展演許可審查制度極須檢討。

陳庭毓表示，企鵝展示區混養了寒帶與溫帶企鵝，但是溫帶的麥哲倫企鵝喜歡在沙質地上而不是平滑的壓克力地面，因此導致麥哲倫企鵝足部腫脹受傷。

另外斑海豹展示區的甜甜圈造型水族缸供遊客從裡到外零死角拍攝，但根據全球動物保護聯合會(GFAS) 所訂定的最低標準，建議提供海豹的陸域休息區域最小值為2隻24平方公尺，對比Xpark提供給2隻海豹的休息平台僅約11平方公尺，造成動物心理與生理的龐大壓力。

台灣動物平權促進會調查員林婷億指出，Xpark有13項缺失必須即刻改善，改善前應依法停止動物展演，而且Xpark一直到開幕前一個月才申請到許可，展示缸那時都蓋好了，審查標準無人曉得。

農委會畜牧處表示，只要動物有異常行為或健康不佳就依法不能展演，每2年就必須評鑑1次，也歡迎民間團體共同參與；法規修正方面將與各縣市再做協商，若Xpark確實違反現行法令，將行文桃園市政府展開相關調查。

Xpark對此回應，在開館前已依相關法令規範，除申請合法之動物展演場域外，完全受政府主管機關督導並隨時接受查核。開幕至今以每個月1-2次的頻率接受稽查。此外，相關動物福祉與動物飼育方式均嚴格自審並由專業人員積極照護，面對各界的關心，將一項一項誠實面對。

(中時 )