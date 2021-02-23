受惠中美關係變化，聯華電子榮譽副董事長宣明智指出，台灣在半導體有供應優勢，甚至在疫情期間物流、資訊流需求增加，加上國內資金目前仍充裕，若客觀條件未改變，台灣仍有5至10年榮景。此外，疫情期間生醫產業也非常活絡，宣明智認為台灣有不錯的醫療背景，利用電子科技更能朝向快速化、精準化的發展。

近期半導體業為搶人才拚命調薪，薪資結構向上攀升，宣明智認為是好現象，因為更優渥的薪水給予員工激勵，且高薪水代表公司朝高附加價值、高獲利、高毛利率前進，在此引導之下，公司有更好的發展。

至於如何看待半導體業的發展？宣明智指出中美關係影響供需，台灣具備供應優勢，在疫情爆發後，人流雖然減少，但物流、資訊流更為需要，趁此潮流台灣災各種科技產品上發展得非常快，連帶產品、產業、運輸都拉動，加上國內資金充裕，他預測若發展客觀條件沒有改變之下，優勢會繼續延續，台灣應藉此契機提高核心競爭力優勢，「把底子打好，未來5年、10年有榮景。」

去年爆發的疫情同樣也影響生醫產業，宣明智認為台灣生醫產業非常活絡，但生醫的研發、認證以及到醫院端，都需要比較長的時間，台灣有不錯的醫療背景知識，現在潮流是利用電子科技繼續將之快速化、精準化，兩者正好都是台灣的強項，雖然發展得慢一點，但趨勢是肯定的。

今年2月陽明交大合校後，要推動智能生醫科技發展，宣明智表示，陽明交大博愛校區的主打前瞻跨領域生醫工程的賢齊館建好後，生科院、生醫慢慢朝該處移動，醫院也正在建，將會成為新的聚落。站在交大校友立場，宣明智認為精準檢測、快速看報告都是可發展的方向，把交大科技的強項連結生醫，更在這個半導體電腦工業發展的源頭，跨入更新的領域。

宣明智同時也透露宣捷製藥最近研發的第5款藥得到美國FDA以及台灣TFDA的IND許可，能夠開始去做臨床，宣明智解釋，第5款藥為抗衰老的預防醫學用藥，其他4款藥其中3個跟肺有關，包括急性肺阻塞、慢性肺阻塞以及小兒新生肺發育不全，另一款藥則是關於腦中風治療。

(中時 )