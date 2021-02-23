根據一份監管文件顯示，法國時尚精品集團LVMH擁有的私募股權公司L Catterton已經設立一空頭支票公司，預計在公開上市時募資2.5億美元。

L Caterton成立於1989年，管理有220億美元資產，至今投資超過200家公司，包括印度電信商Jio、運動腳踏車製造商Peloton，以及二手車交易平台Vroom。

LVMH和創辦人、法國億萬富翁Bernard Arnault則擁有L Caterton關鍵少數股權。其新設的特殊目的收購公司(SPAC)名為 L Caterton亞洲收購公司。

由L Catterton為帶領的該SPAC公司預計賣出2500萬套股票和認股權證，在那斯達克的定價為10美元。瑞士信貸為此次的承銷商。

SPAC為一空殼公司，透過IPO籌資，並隨後透過併購，將一私人持有公司公開市場化，即透過便捷手段讓一私人公司上市。而SPAC也成為IPO的一替代方式，可以受到較少的監管審查。

(時報資訊)