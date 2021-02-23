大安區農會與全國香菇大宗產地新社農會結合，23日推出多層次口感的香菇貢丸新產品。（陳淑娥攝）

大安農會總幹事蔡建（左）、新社農會總幹事羅文正（右）大讚香菇貢丸新產品好吃。（陳淑娥攝）

台中市大安區農會積極研發農畜產加工品大受好評，近期更與全國香菇大宗產地新社農會結合，23日推出多層次口感的香菇貢丸，新產品在雙履歷原料加持下，成為消費者的安心採買的好選擇。

大安區農會今日在飛天豬餐館舉辦新品上市發表會，由大安農會總幹事蔡建宗及新社農會總幹事羅文正主持，台中市農業局畜牧科科長廖世偉等出席，共同品嘗雙履歷原料加持的香菇貢丸，眾人入口咬下，香菇香氣包覆在豬肉內，有多層次口感，令人讚不絕口。

蔡建宗指出，新鮮香菇進入工廠後經過洗淨、切塊及爆炒，再加上大安區肉品市場產銷履歷驗證新鮮豬肉，簡單調味料提味，透過師傅熟練打漿技術，經過水煮後，成為一顆一顆美味香菇純肉貢丸。

羅文正表示，一朵朵的新社香菇，都須依照良好農業規範(TGAP)生產管控，從原料進貨、場區及人員衛生管理，施藥種類及時間到出貨都需詳細紀錄及掌控，加上第三方單位對產品檢驗及稽核，經過多道把關所生產的農產品，是看的見的安心，是農民對消費者最大的保證。

蔡建宗強調，每批生產的貢丸都需監控水煮後的中心溫度，貢丸冷卻後立即秤重包裝送至冷凍庫，保留住最新鮮的美味，直送到消費者手中。

(中時 )