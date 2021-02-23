台中市議會第三屆國民黨團日前召開黨團會議，黨團議員公推第2任書記長陳政顯、執行長吳瓊華續任；新獲聘的4位副書記長，分別是代表山、屯、市區及原住民的冉齡軒、林碧秀、張廖乃綸及黃仁，並聘黃健豪擔任副執行長；將於24日在市議會8樓中庭舉行黨團幹部就任典禮。
台中市議會第三屆第7次臨時會議，預定3月中旬登場，為了解基層需求，各委員會日內積極拜訪所屬議員，除聽取民意及積極聆聽民代建言外；朝、野兩黨的黨團幹部，將分別肩負議事堂預算及議案攻防戰的領軍要職。
民進黨新任黨幹部於一月已走馬上任，新團隊即總召謝明源，副總召賴佳微、張耀中，幹事長林德宇、副幹事長張家銨，書記長周永鴻、副書記長黃守達；民進黨團將扮演強力監督市政，預算嚴加把關的重任。
國民黨新任黨團幹部，書記長、執行長分別由第2任的陳政顯、吳瓊華續任外，新任副書記長即冉齡軒、林碧秀、張廖乃綸、黃仁，並聘黃健豪為副執行長。
新任國民黨團幹部將於24日上午10：30分，在市議會8樓中庭舉行就任典禮，邀請黨部主委、正副議長及市府局處首長到場觀禮。
(中時 )
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