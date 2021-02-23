台灣燈會「活力牛」紙雕小燈，24日起在文化局美術館開放領取。（羅浚濱攝）

北埔鄉特色元宵活動「正月十五油笐火」，26 日晚在慈天宮前廣場登場。（北埔鄉公所提供／羅浚濱新竹傳真）

一年一度的元宵節將至，新竹縣竹北市、新埔鎮、湖口鄉及北埔鄉都舉辦特色元宵活動，在新冠肺炎疫情仍未解除下，縣長楊文科呼籲民眾賞燈之餘不忘防疫，一定要佩戴口罩，保持社交距離，度過健康平安的元宵佳節。

縣府指出，由交通部觀光局製作的2021台灣燈會「活力牛」紙雕小燈，24日起在文化局美術館開放領取，民眾只要加「新竹縣ing」及文化局「竹縣go藝思」粉絲專頁打卡按讚，就可以獲得這個小提燈。

竹北燈會今年在近高鐵新竹站的水圳公園舉辦，為防堵疫情，首度改採情境式光雕和裝置藝術的靜態展出，並有運用噴泉技術結合LED水舞搭配的「燈光水舞秀」，燈區出入口搭配6處抗菌潔淨機，配合體溫量測，採實名制入場，25日點燈後展到3月7日。

新埔天穿藝術展因應疫情，取消動態的踩街活動，採靜態展出，主燈「女媧補天」放置在新埔潘屋前廣場，潘屋前方波斯菊花田設置4米高的皮皮獅大型氣偶及呼應牛年的牛奶盒地景藝術，藝術展到3月3日，期間新埔街道以五彩燈籠點綴，讓民眾開心拍美照。

湖口鄉在湖心公園舉辦「金牛報喜 湖迎春」元宵燈會，調整為靜態展示，設置4.2米高的好客主燈「祈福牛」，長9米的星光祈福廊道，並有許願湖及整點燈光秀等10項祈福許願燈區，26日至3月14日活動現場同時發放「福氣到」蝙蝠意象許願卡。

邁入第3年的北埔鄉特色元宵活動「正月十五油笐火」，考量疫情縮小油笐火活動規模，26 日晚在慈天宮前廣場，由鄉長莊明增帶領舉行引火儀式，持油笐火夜遊秀巒山為活動拉開序幕，27、28日分於三個村落設計豐富多樣的行程，報名限量的農村體驗，還能獲贈紀念頭巾，活動詳情請上北埔鄉公所臉書粉絲團查詢。

(中時 )