焦志方23日主持美食節目《美味SO MUCH》，邀來名廚陳明相、許耀光與施捷夫大展廚藝。焦志方談及好友曾國城年前被雞排妹指控性騷擾一事，「我過年有傳簡訊跟他說新年快樂，覺得應該是無妄之災」。他認為後續廣告女導演馮云對曾國城的指控，「現在再去挖以前的事情，如果沒有當場講都不算數。」

未來是否與雞排妹同台？焦志方笑說：「不曾、不會、也不會再有這樣的機會。」這是打算封殺對方的意思嗎？他連忙解釋：「她不會做菜，不會來上節目，我做美食節目，如果哪天她說焦哥我想示範檸檬雞排，我也不會說不呀。」他認為尾牙舞台眾目睽睽，任何動作都會被看見，不太可能有「刷卡」舉動，但如果是禮貌扶著對方前進就有可能，「如果硬要講演藝圈黑幕重重，那秀場時代不就黑得如同墨汁了嗎」？

焦志方（左）與施捷夫開心同框。（年代提供）

而施捷夫與安妮甜蜜熱戀中，被問到女友過年是否上門拜訪，他大方承認，但隨即笑說：「我們開餐廳的，當然不能拒絕客人上門呀。」對於感情相當保護，沒有多說。

(中時 )