公視、myVideo聯合製作消防職人劇《火神的眼淚》，由蔡銀娟執導，溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷、夏騰宏、胡釋安、謝章穎、馬力歐等主演，23日釋出演員前期訓練花絮，林柏宏分享，前期做了很多救護專業課程的訓練，包括靜脈注射、甦醒球、AED、CPR等，也下分隊跟著學長姐出救護班實習，拍攝現場不只要記得專有名詞，操作的步驟、節奏都要非常流暢，才能呈現最真實、專業的樣子。謝章穎認為，像是打針、裝針頭到注射等動作，需要做到熟練，職人劇的專業度才不會被打折扣。溫昇豪則是公認學習力最快狠準的演員，演員也透露私底下還會互搶「功課王」頭銜，只為拿出最專業的表演。

劉冠廷坦言，專業救護課程難度比想像高很多，所幸用「安妮」模擬救護課程，讓他比較放心的操作，若換作真人可能會很緊張，還會想跟對方道歉。他為戲跟著真實消防隊田調，「看見學長們第一線救援，更確定自己在拍的戲、演的角色呈現出的動作有多重要，很多人不知道救護車裡救護人就是消防員，他們要經過多少專業訓練才能踏上第一線，所以希望之後能透過戲讓觀眾知道珍惜救護資源。」

林柏宏為演出消防員，做足功課。（公共電視提供）

陳庭妮是劇中唯一的女消防員，且角色是救護人員中最高等級「EMT-P」（簡稱TP，高級救護技術員），無論是救護知識、和功能等同於半個醫生。她坦言，在安靜環境中都會手忙腳亂，何況若去外面救護，一定有更多無法預期的事件，可見消防員心理素質要有多強大。為了角色陳庭妮考取EMT-1（初級救護技術員），但她認為與TP還是有差距，「TP已經可以給藥、注射甚至插管，這些高度專業又關乎生命的動作做起來真的非常有壓力，很怕小細節沒有做對就會傷害了這些消防員的專業。」

陳庭妮（中）、劉冠廷（右）為演出消防員勤加練習救護動作。（公共電視提供）

《火神》為求實景實拍，劇中呈現的火、煙幾乎都是現場真實安排管線放火，儘管事前有訓練，對演員仍是一大考驗。胡釋安說：「看到真實火焰、感受到熱度後，全身神經都緊繃起來，儘管有裝備保護，身體本能還是會感到很害怕」，並提到雖然有氧氣面罩、氣瓶可以呼吸，但仍感覺呼吸困難，尤其氧氣瓶內的空氣乾燥，因此教官常叮嚀要大量補充水份，胡釋安說第一次拍火場戲太專注於角色，被火烤一天都沒補充水份，回家後就有點中暑、脫水，才知道教官說的都是重要經驗談。

胡釋安第一次拍攝火場戲時有輕微中暑與脫水。（公共電視提供）

《火神的眼淚》故事描述一群大員市消防局同安分隊的消防隊員，在每次面臨驚險的打火、救護與救援任務中看見人性與社會百態，透過他們執行的案件揭露許多消防職業不為人知的心酸故事。平時同安分隊是生命共同體，一起出生入死，脫下制服的他們，卻各自面臨不同的人生課題：邱漢成（溫昇豪 飾）在妻小與工作中陷入兩難，雖然熱愛消防，但卻無法顧全家中5歲女兒和將臨盆的妻子；唯一的女隊員徐子伶（陳庭妮 飾）想證明自己的能力不輸男性，卻始終無法獲得家中的支持，武裝著自己脆弱的一面；張志遠（林柏宏 飾）平常執勤是最熱血、最奮不顧身的勇者，但在深夜，他總是做著相似的惡夢，他身上背負著什麼樣的過去呢？林義陽（劉冠廷 飾）是個充滿正義感的隊員，維護同伴不遺餘力，執行公務也時常與人發生爭執，成為令長官頭痛的對象。他們將共同面臨一場大火，改變彼此的命運。《火神的眼淚》5月1日在公視以及myVideo播出。

《火神的眼淚》元康（左起）、林柏宏、邱木翰、謝章穎、溫昇豪、胡釋安、陳庭妮主演。（公共電視提供）

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