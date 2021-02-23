【愛傳媒Jack Dai專欄】夜裡，想起還在對岸時週休一日的生活，這天，我多半會抱本書到某間咖啡店，找個角落待著。

早期對岸的咖啡店常有半開放式的包廂，像上島咖啡就是。即使有簾子，卻感受不到隱私與寧靜，於是我會戴上耳機、壓低棒球帽、翹腳、低頭，冬季時把圍巾拉高遮住嘴，只有在喝咖啡時才拉下，入口總皺眉。

翻開讀到一半的書，徹底瑟縮在毫不隱蔽的角落，想像自己是被一幅幅粗劣的畫或一張張古老的照片包圍，眼前不斷走過的人們只是劣質的3D顯影，鑽入耳縫裡的尖銳笑聲則是某部電影的三流配樂，而藏在衣服裡的自己，也不過是戲裡的一景罷了⋯⋯

假性私密、陽性低調、中度滿足，不知為何今晚，我竟然懷念起那種欲求不滿下的妥協式滿足。

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

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(中時新聞網)