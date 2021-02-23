【愛傳媒左化鵬專欄】櫻花季已接近尾聲，鐘萼木已迫不及待的粉墨登場。可惜！她的的舞台，僅限於北部山區，中南部的觀眾，無緣一睹她的風采。

據農業部的資料，鐘萼木是瀕臨絕種的植物，全台灣僅剩約一千株，且都分布在北部瑞芳三貂嶺、猴硐、陽明山小油坑和基隆新山水庫等海拔七百公尺以下的山區，中南部難得一見。

我家後山產業道路的山坡旁，就有零零星星的幾株鐘萼木。以往每年四、五月，我都會到山上賞花。今年花開甚早，前幾天突然盛開。

光禿禿的枝幹，不約而同的長出一串串花梗，朶朵花萼，像極了一個個粉紅色的小鈴鐺，迎風搖曳，十分可愛。

鐘萼木又稱為「南國寶樹」，已被列為生態保育植物，由於稀少，所以珍貴，我今天特地拍下鐘萼木的花朵分享，見者有福。

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)