香港民主黨前主席李柱銘等9名泛民派人士16日在香港的法院受審。美國聯邦眾議院議長裴洛西今天稱庭審是對香港法治的冒犯，北京正不計一切打壓香港人權與自由。

壹傳媒集團創辦人黎智英以及李柱銘、何俊仁等9人被控參與2019年8月18日的反送中集會，各被控組織未經批准集會和參與未經批准集結罪，16日在西九龍裁判法院開審。

裴洛西發表聲明說：「李柱銘是原則與勇氣的化身，他和平、堅持不懈的為香港與中國的自治與自由而戰，感召全球數百萬熱愛自由的人。對李柱銘與其他泛民領袖的開審是對法治的冒犯，傳達北京將不計一切打壓香港人權與自由的殘酷訊息。」

「中國政府必須曉得，扼殺人權之舉全世界都在看，我們也必須拿出所有選項，讓中國須為此付出代價。若我們僅因商業利益而不清晰地為中國人權發聲，就會失去為全世界人權發聲的道德威信。」（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1100223

(中央社)