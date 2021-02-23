詹姆斯開季連續32場比賽至少攻下15分、5籃板、5助攻，繼續改寫自己保持的聯盟紀錄，可惜湖人最終在延長賽不敵巫師，吞下3連敗，賽後低著頭一言不語地走出球場。(美聯社)

原本是聯盟墊底球隊的巫師，沒想到今天在韋斯布魯克與畢爾聯手竟然從落後17分的情況下127比124延長逆轉擊敗衛冕軍湖人，拿下5連勝。

湖人上半場在詹姆斯的領軍下打得來犯的華盛頓大軍措手不及，打完半場領先14分，易籃後又將領先擴大到全場最大17分差距，然而湖人球員卻在此時提早鬆懈，給了巫師反撲機會，畢爾三分線外破網，韋斯布魯克強行切入上籃得手，巫師單節31比23，將落後分數縮小至6分差距。

決勝節，詹姆斯連續發生2次失誤，巫師抓這機會打出22比8攻勢，不但逆轉，反而還取得8分領先局面。被突然打悶的湖人，立刻穩住陣腳，馬克蓋索砍進三分球，詹姆斯回敬三分打個人連得5分，湖人追至102比104，隨後雙方你來我往，最後9.8秒詹姆斯投進追平分，畢爾錯過絕殺機會，雙方戰成115平手。

韋斯布魯克與畢爾包辦巫師延長賽所得12分，詹姆斯與庫茲馬搶投三分球失手，湖人最終以3分之差飲恨吞下3連敗。

連續3場繳出大三元的韋斯布魯克，此役是巫師拿下5連勝的最大功臣，拚戰44分鐘砍進6顆三分球，32分、14藍坂、9助攻的準大三元成績單，畢爾貢獻33分、7籃板、6助攻、3抄截，八村壘15分、6藍坂，羅賓羅培茲13分。

賽後帶著遺憾表情離場的詹姆斯，恐怕是湖人整隊中最難過的球星，31分、13助攻、9藍坂、8失誤，波普21分，哈瑞爾26分、9藍坂，庫茲馬14分、11藍坂，卡魯索11分。

(中時 )