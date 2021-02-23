裕隆集團今天在新店總部舉行新春開工祭拜儀式，由執行長嚴陳莉蓮帶領一級主管與各公司同仁一起祈福，嚴陳莉蓮強調，裕隆集團事業橫跨汽車、金融出行服務、紡織及營建等，都與消費者日常生活息息相關，大家在新的一年，要關注消費者的全方位需求，注意服務細節，加大力度善用跨界聯盟的資源，開發新科技的應用，為顧客提供更好的產品與服務。

因為疫情考量，裕隆集團取消今年集團各事業體聯合團拜活動，改由線上開工團拜，嚴陳莉蓮透過線上直播向集團事業體同仁發表開工祝福談話，同時，按往例，致贈集團各公司開工紅包，祝福新的一年集團事業蒸蒸日上，一起加油迎向happy 牛 year。

嚴陳莉蓮表示，因為疫情及國際情勢的影響，去年對台灣及全球各地都是充滿了挑戰的一年，尤其是疫情所帶來的各項衝擊，已經對傳統消費市場造成深遠的影響，科技躍升以及消費型態的改變，企業治理的模式也正在轉變，我們集團要有新的思維以及新的視野，才能做好應對的準備。特別是汽車產業的電動化、智能化、連網化、共享化，就在當下，我們更要加緊轉型升級的步伐，迎向趨勢。

嚴陳莉蓮說，去年集團各事業依然繳出了不錯的成績單，獲利表現值得稱許，我在這裡利用開工的機會，向各位同仁表示感謝！並強調在務實轉型的基礎上，期許大家今年持續前進，在邁入轉型升級的新階段，精進管理、追求卓越，我們大家一起加油。

(中時 )