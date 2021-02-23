北埔老街在農曆春節平均日遊客高達2.2萬人。（羅浚濱攝）

農曆春節期間，新竹縣關西六福村、北埔老街、內灣老街及尖石風景區等景點，平均每天湧入4萬多名遊客，228三天連續假期正值櫻花季及燈會活動，預期這些景點將湧現人車，縣警局將在重要路段交管，並會用FB和LINE發布交通即時路況。

縣府交旅處長游志祥指出，因新冠肺炎疫情影響，今年農曆春節幾乎沒有民眾選擇出國旅遊，使各觀光風景區都是人潮如織，根統統計7天年假期間，以大眾及私人運具到新竹縣的遊客約有30萬人，平均每天4萬餘人。

遊客人數最多的是北埔老街，平均每天高達2.2萬人，其次是內灣老街和尖石風景區，每天湧入約1萬人潮，關西六福村平均日入園遊客有5千5百人，峨眉湖單日約3千人，湖口老街有1千多人。

游志祥說，該旅查訪年假時，北埔最容易壅塞的地點，幾乎集中在台3線要彎進北埔老街的路段，內灣老街則在內灣大橋和增昌橋之間的縣道120線，預期228連續假期到新竹縣各景區的主要道路，將會再現一波春遊的人車潮。

縣警局針對重點路段將執行交通疏導管制，通往關西六福村部分，將在國道3號關西交流道、竹林交流道、正義路及明德路執行交管。北埔老街則在台3線北埔段，內灣老街則從120線橫山段和內灣外環道周邊，進行交通疏導。

縣警局指出，到各景點的重要道路如接獲通報發生交通壅塞，會立即派員到場疏處，會用FB和LINE發布交通即時路況，建議開車的遊客隨時收聽警廣交通臺（FM104.9），掌握最新交通狀況，如遇道路壅塞情形，最好儘速避開車潮，改走替代道路。

(中時 )