林佳龍命台鐵配合外部調查 交通部全面檢視SOP 15:122021/02/23 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部長林佳龍。（本報資料照／潘千詩攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對今日台鐵海端事故，交通部長林佳龍於今（23）日主持部務會報中指示如下： 1.要求台鐵配合運安會以及南區勞檢局調查事故成因。 2.除了外部調查，責成祁次長（台鐵代局長），今日下班前成立台鐵職安事故改善督導小組，全面檢視台鐵各項施工標準作業程序，要求落實SOP改善職安。 3.除台鐵職安事故外，交通部所屬單位也要檢視。 4.針對台鐵罹難同仁、傷患，請台鐵全力協助後續。 台鐵海瑞站3工人遭撞送醫 運安會、南區勞檢所介入調查 台鐵工程車撞傷3工人 運安會勞檢所調查 (中時 ) #台鐵 #調查 #檢視 #職安 #事故 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 安聯人壽英文官網、保戶園地 上線 04:102021/02/23 全球財經 雙鐵開放飲食、自由座 今午會議後定案 14:532021/02/23 生活 波音建議停飛777客機 日韓跟進 04:102021/02/23 國際大事 無線電通報台鐵3工人遭撞 海端衛生所全員狂奔1公里搶救 12:522021/02/23 社會 台鐵海端站維修車撞飛3名道班工 2人頭骨破裂不治 09:352021/02/23 社會 保誠人壽 提供防疫住院慰問金 04:102021/02/23 產業特刊 開學首日 林姿妙視察防疫SOP 04:102021/02/23 地方新聞 台61西濱重大死傷車禍 交通部敲定道安改善計畫 16:542021/02/22 生活 一條鐵路切斷台南永康 林宜瑾力促今年底連通康橋大道 14:262021/02/23 寶島 西濱又出事 彰化段2聯結車追撞車頭凹陷 內側封閉中 13:212021/02/23 社會 配合中央新北區監測速執法全暫停 移動式照相機暫代上場 10:492021/02/23 生活 生活熱門新聞 他曝唐吉訶德開幕一個月後現況：還有人要排嗎 - 生活 蛋黃酥要散熱 他買完上車乖乖照做 結局崩潰了 - 生活 挑蝦子這3種千萬別買 營養全失連店家都不吃 - 生活 住公司宿舍每月2500元 恐怖代價曝光網嚇傻 - 生活 減肥不敢碰白飯錯了 營養師曝零澱粉5恐怖下場 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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