針對今日台鐵海端事故，交通部長林佳龍於今（23）日主持部務會報中指示如下：

1.要求台鐵配合運安會以及南區勞檢局調查事故成因。

2.除了外部調查，責成祁次長（台鐵代局長），今日下班前成立台鐵職安事故改善督導小組，全面檢視台鐵各項施工標準作業程序，要求落實SOP改善職安。

3.除台鐵職安事故外，交通部所屬單位也要檢視。

4.針對台鐵罹難同仁、傷患，請台鐵全力協助後續。

台鐵海瑞站3工人遭撞送醫 運安會、南區勞檢所介入調查
台鐵工程車撞傷3工人 運安會勞檢所調查

(中時 )

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