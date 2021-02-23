日本知名連鎖生活百貨唐吉訶德台灣首號店，上月19日在西門町正式開幕，掀起一陣排隊熱潮，不過時隔一個月，近日有網友表示，剛開幕的時候排過1個小時，現在不到15分鐘就進去了，好奇詢問「唐吉軻德退燒了嗎？」甚至懷疑現在還有人願意排隊嗎？

原PO在PTT發文指出，21日去唐吉訶德時，大概排15分鐘就進去了，過年的時候要排40分鐘，剛開幕的時候還有排過1小時的，但現在排隊的動線已經沒有之前那麼長，繞到外面再排一圈的盛況更不復見。

對於不少人好奇，唐吉訶德到底有甚麼好買的，原PO表示，若想買牛肉跟壽司，大賣場好市多就有了，他不懂專程跑到西門町做什麼。並且想進一步詢問大家，有沒有唐吉訶德退燒的八卦？

貼文一出，引起網友討論，紛紛回應「台灣人真是愛排隊」、「退燒才好啊」、「早上八、九點去就直接進去 沒排過隊」、「上午直接進去沒排到隊，但想買的東西都沒有」、「幾包零食就出來了」、「旁邊夾娃娃機店真的很壯觀」。

也有網友說，過年時早上6點就直接進去、不用排隊，但什麼都沒買，覺得每層樓都有重覆性的東西，而且很多東西其他地方都買得到，還比較便宜，「真心覺得很不值得排隊」、「當年UQ第一間店在統一百貨每天人潮管制那才叫誇張」；也有網友回應「二樓生鮮的部分，我是覺得還算不錯」、「等以後店裡不擠的時候，應該會再去逛逛」。

「唐吉訶德」Don Don Donki台首店開幕！驚安殿堂啥CP值最高

(中時新聞網)