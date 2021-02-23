台鐵花東線一列維修車今天上午8點行經台東縣海端火車站，撞擊3名施工中的道班工人，造成2死1傷意外；勞動部南區職業衛生中心隨即派員前往勞檢，並命其停工。

勞動部職安署南區職業安全衛生中心至案發現場，目前已依職安法要求閘道維修作業立即停工，涉及刑事部分則會移送地檢署處分；後續台鐵如果要復工則要再提出復工申請。

(中時 )