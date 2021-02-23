台鐵職災2死意外 勞動部祭停工 15:192021/02/23 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵海端火車站23日進行工程時，一列維修車撞擊3位道班工，造成2命危1受傷。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵花東線一列維修車今天上午8點行經台東縣海端火車站，撞擊3名施工中的道班工人，造成2死1傷意外；勞動部南區職業衛生中心隨即派員前往勞檢，並命其停工。 勞動部職安署南區職業安全衛生中心至案發現場，目前已依職安法要求閘道維修作業立即停工，涉及刑事部分則會移送地檢署處分；後續台鐵如果要復工則要再提出復工申請。 秋冬專案延續 雙鐵3月開放飲食 台鐵工程車撞傷3工人 運安會勞檢所調查 (中時 ) #台鐵 #勞動部 #停工 #海端火車站 #南區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國發會出招 攬關鍵人才 04:102021/02/23 財經要聞 台鐵海端站維修車撞飛3名道班工 2人頭骨破裂不治 09:352021/02/23 社會 台海險惡 藍委籲海巡撫卹福利比照軍人 12:592021/02/23 政治 林佳龍命台鐵配合外部調查 交通部全面檢視SOP 15:122021/02/23 生活 台鐵普設太陽能板 屏東發電占一半 04:102021/02/23 地方新聞 台鐵海瑞站3工人遭撞送醫 運安會、南區勞檢所介入調查 10:162021/02/23 生活 藍營要求市府成立空汙會報 強硬面對興達電廠汙染 13:552021/02/23 政治 西濱又出事 彰化段2聯結車追撞車頭凹陷 內側封閉中 13:212021/02/23 社會 勞動基金炒股不只遠百1檔 智擎前高層倒貨勞金狂接刀 11:032021/02/23 社會 「撒旦之母」炸彈客詭死看守所 死前膠帶自封口鼻棉被蓋臉 08:402021/02/23 社會 台鐵道班工1死1昏迷 鐵道學會批組織文化問題 12:332021/02/23 生活 生活熱門新聞 他曝唐吉訶德開幕一個月後現況：還有人要排嗎 - 生活 蛋黃酥要散熱 他買完上車乖乖照做 結局崩潰了 - 生活 挑蝦子這3種千萬別買 營養全失連店家都不吃 - 生活 住公司宿舍每月2500元 恐怖代價曝光網嚇傻 - 生活 減肥不敢碰白飯錯了 營養師曝零澱粉5恐怖下場 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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