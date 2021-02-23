「鮪」出國來了！春季是國人喜愛到日本賞櫻花、啖美食的季節，今年受疫情影響無法出國，乾杯集團旗下日式鍋物專賣店「黑毛屋本家」推出標榜頂級「黑鮪魚3吃」的日式鄉土鍋物「蔥鮪鍋」，滿足鍾情於日式美食的饕客，不用出國也能享用日本美味。

被日本人視為海鮮極品的「黑鮪魚」，迷人的豐盈油脂、鮮美有著「深海黑鑽石」的美名，每年4至6月為最肥美的最佳時節，不僅是生魚片的最佳食材，在日本的鄉土鍋物中，「蔥鮪鍋」更是受到許多老饕們的喜愛。起源於江戶時代的「蔥鮪鍋」，由於當時冷凍技術尚未成熟，常常因鮪魚油脂較多、難以醃漬保存而丟棄，在糧食不充足的時代，人們把鮪魚與蔥、醬油等一起放入鍋中烹煮，由於鮪魚的脂肪溶解後十分美味，加上用料便宜，因而成為當時人氣的庶民火鍋，更廣受歡迎至今，現今因保存技術發達，黑鮪魚身價水漲船高，翻身成為老饕們趨之若鶩的極品鍋物。

黑毛屋本家以「江戶名物 蔥鮪鍋」為開發靈感，於3月2日至5月31日推出「蔥鮪魚 日本和牛涮涮鍋」單人套餐，售價1,680 ＋ 10％服務費，嚴選來自地中海、台灣東港兩大盛產地區的黑鮪魚，設計出「涮煮」、「丼飯」、「茶漬飯」3種品嚐方式，打造深海黑鑽石極致饗宴。

第一嚐「火鍋涮煮」，選用黑鮪魚中腹、赤身兩種部位，將抹上醬油的黑鮪魚片，放入加入了蛤蜊、蜆熬、蔬菜熬煮的昆布高湯中，輕涮10秒至3分熟，品嚐中腹豐盈脂香的軟嫩口感，而油脂較低的赤身部位，肉質結實細滑，口感Q彈，搭配宜蘭產三星蔥，沾上香氣十足的特製油蔥醬油、柚子胡椒一起享用，截然不同口感的甘甜鮮美，令人難忘。

二嚐「鑽石鮪魚丼」，由日籍料理長開發，呈盤設計如「鑽石」的繽紛視覺，將柔嫩Q彈的生黑鮪魚丁、軟滑黏的鮪魚泥與清脆的黃蘿蔔漬丁，滿滿覆蓋在以特調醬汁調味的日本產越息米飯，3種口感交織出豐富的層次美味，佐上山葵泥、蔥花增添清香。

品嚐完黑鮪魚的生食美味，第三嚐「茶漬飯」，將鑽石鮪魚丼淋上融入了黑鮪魚甘甜油脂的精華高湯，呈現5分熟的黑鮪魚，撒上蔥、鹽昆布、白芝麻等佐料提味，熱騰騰享用充滿脂香的茶漬飯，大感滿足。

不僅頂級黑鮪魚3吃吸引饕客，同時搭配了高等級日本和牛、蛤蜊、手工製作的雞肉丸，以及集結蘆筍、水耕A菜等春季蔬菜盤，連甜點也是十分精緻，冰涼的「日式葛粉條」，淋上濃郁香甜的黑糖蜜、撒上香氣四溢的黃豆粉，微甜滑溜的口感劃下完美的句點。

(中時 )