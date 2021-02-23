衛福部長陳時中日前表示，台灣可取得的疫苗最多4500萬劑，並稱目前國內疫情相較國際上仍然穩定，較有本錢等待疫苗。對此，國民黨立委鄭正鈐批評，現在台灣經濟都在等待復甦，陳時中怎能說台灣有本錢等，到底扯夠了沒？

陳時中在昨（22日）記者會上表示，目前台灣拿到手的疫苗已有1981萬劑，未來若成功買到500萬劑BNT疫苗，加上國產疫苗，總計最多會有4500萬劑。以1人2劑來算，等於所有國民都能打；最少也有3000萬劑，可供6成5民眾施打。

對此，鄭正鈐今（23日）在臉書發文批評，如果等到世界各國都打得差不多的時候，何止4500萬劑，疫苗到處都是，台灣要多少有多少，且台灣疫情防護做的好，所以陳時中很有信心的說「台灣有本錢等」。

「但是台灣真的有本錢等嗎」？鄭正鈐直言，以目前的各國的數據與報告來看，疫苗只是保護接種者沒有症狀，並非保證沒有傳染力。因此接種疫苗、群體免疫，是各國開放邊境的前提，60多個國家已經開打疫苗，台灣比其他國家晚打，當然也會比別的國家晚開放邊境，台灣的運輸、觀光、經濟也就跟著更晚才復甦。受疫情影響，去年來台國際旅客大減88%，所以陳時中是認為台灣的觀光從業人員「有本錢」繼續勒緊褲帶嗎？

鄭正鈐稱，按照陳時中的說法，台灣目前透過國際間管道買到1981萬劑疫苗。但實際上，目前真正確定的只有COVAX平台分配到的20萬劑AZ疫苗，其他的都要等到5、6月甚或是不確定。而透過國際管道買到的1981萬劑疫苗，其中一千萬劑是AZ的疫苗，但這款疫苗，傳出副作用多，甚至國外醫護人員接種疫苗意願僅6成。

在各國紛紛搶進疫苗、施打之際，鄭正鈐感嘆，台灣卻是停留「陳時中這樣說、那樣說」的階段。而這位不斷東拉西扯的疫情指揮官，民進黨還端出內部高民調，為其鋪陳選雙北市長的神壇，蔡政府的眼裡果然只看得見政治利益，看不見人民。

(中時新聞網)