永豐銀行宣布協助開陽集團打造新北市單一案場最大屋頂型太陽光電系統，裝置容量達2 MW（Megawatt；百萬瓦）。永豐銀行資深副總經理歐陽子能表示，屋頂型光電扮演台灣發展再生能源的關鍵角色，目前旗下合作的光電廠中，約8成為屋頂型、每年可供應約13億度電力；伴隨市場持續成長，期望攜手更多企業打造綠色工廠，開創台灣太陽能電力新紀元。

統計指出，全台太陽光電占再生能源發電總裝置容量超過5成。歐陽子能表示，太陽光電設置類型包括屋頂型、地面型、水面型或建築整合型等，其中，屋頂型光電系統可協助建物防水隔熱、節省室內空調耗電、降低遠距傳輸的能源耗損等多項好處，一地多用且最大化土地貢獻度，成為政府推廣重點。

永豐銀行表示，截至今（2021）年1月，融資合作的太陽光電廠總數達4,657座，發電裝置容量約1.47 GW（Gigawatt；百萬瓩）、融資餘額416億元。協助開陽集團打造的新北市最大屋頂型光電系統，估計一年發電量約200萬度，足以供給500戶一家四口基本用電量，同時減少約1,050噸二氧化碳排放量，相當於106公頃、約4座大安森林公園的造林效益；永豐銀行將持續協助台灣能源轉型，建構永續家園。

(中時 )