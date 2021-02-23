李明川、李運慶近日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，分享專屬個人的城市回憶。李明川現年46歲，他說42歲之前跟爸爸說的話不超過10句，陌生感超重，有次吃飯為了跟爸爸有話聊，意外聊起他手上的按摩器，幾周後吃飯時，爸爸得知他睡不好，就買了一個全新的送他並說：「因為你不想用我用過的。」讓李明川回憶到這句仍忍不住當場哽咽。

李明川一度轉身走向後方，想讓自己情緒平復，一向舌燦蓮花的他整整5分鐘說不話來，主持人于美人感性分析李明川父子間的感情問題，句句講到他心底，不僅讓他流下眼淚，連在場的女藝人也跟著紅眼眶，李明川說：「這個按摩器，重新連結了我跟爸爸的感情。」

李運慶想知道出生時間。（衛視中文台提供）

而李運慶分享當年媽媽懷他時回台南看外婆，羊水卻意外提前破了，他因此在台南出生，因為一切太突然，媽媽不只沒坐月子，連他的出生時間都不記得。前幾年李運慶格外想知道出生證明，回到出生的醫院，問了窗口得知要3到5天才拿得到，但隔天就要回台北，他因此請對方幫忙表示只想知道確切時間，對方就在一堆紙本資料中找出來，並寫下詳細時間在紙條上給他，李運慶說：「雖然只是一張紙，但對我來說意義還滿大。」

(中時 )