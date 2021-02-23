澳洲將立法要科技企業為新聞內容付費，社群龍頭臉書上週禁止澳洲用戶分享新聞，作為反制。澳洲財長佛萊登柏格今天說，政府同意修改法案，臉書也將恢復澳洲平台的新聞頁面。

佛萊登柏格（Josh Frydenberg）和臉書（Facebook）表示，雙方在法案的關鍵議題上妥協。

臉書澳洲分部總經理伊斯頓（Will Easton）說：「有了這些改變，我們現在可以進一步投資在公益新聞上，並在未來幾天恢復澳洲的臉書新聞頁面。」

伊斯頓表示：「我們很高興能與澳洲政府達成協議，也很高興我們之間能有建設性討論。」

臉書上週不讓澳洲用戶在平台上閱覽新聞，無意間波及一些與新聞無關的慈善和緊急服務頁面，引發全球憤慨。

法新社報導，澳洲政府推動新法，主要是針對臉書和搜尋引擎谷歌（Google）。澳洲與臉書妥協，意味著這兩家大企業只要與當地媒體達成某些支付新聞費用的協議，就不太可能受罰。

這項名為「新聞媒體與數位平台強制議價法」（News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code）的新法，強制科技企業與媒體公司談判，並賦予澳洲獨立仲裁員加以調解的權利，臉書和Google都表達反對。

路透社指出，澳洲將修改4處條文，包括臉書相當在意的最終報價仲裁機制。

Google曾揚言撤出在澳洲的服務，但後來放軟立場，與數家媒體公司達成價值達數以百萬計美元的協議，包括最大的兩家公司，即媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）持有的新聞集團（News Corp.）和九號台娛樂控股公司（Nine Entertainment Co.）。

澳洲與臉書之間的紛爭，在國際上備受關注，加拿大、英國等國家也正考慮類似立法。

(中央社)