有自信在結冰跑道上降落的機師們聽好了，美國東北的新罕布什爾州有座湖泊的湖面冰凍厚度現在已達降落標準，可供作跑道使用。

法新社報導，溫尼伯索基湖（Lake Winnipesaukee ）上的奧爾頓灣（Alton Bay）一處2600呎（792公尺）長的地帶，因湖面結冰厚度已達至少12吋（約30公分），這個月初開放給民眾使用。

到了本月20日，厚度已直逼20吋（約50公分）。

這是唯一獲得美國聯邦航空總署（FAA）批准使用的冰面跑道，而膽子太小的還是不要輕易嘗試。

新罕布什爾州航空運輸局的機場監管人員尼沃拉（Carol Niewola）說：「冰面很滑溜，這是機師最常向我們反映的事。」

「在鋪面跑道、草地跑道上很簡單的轉向、停止等動作，在這裡的困難度都會增加，冰面跑道完全是另外一回事。」

她說：「冰面上有覆蓋一些雪，提供一點點抓力，但很有限。」

這條「跑道」並非年年都能用，去年就因冰結得不夠厚，而未開放飛機起降。

(中央社)