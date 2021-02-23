日本中央政府發布「緊急事態宣言」適用地區的10都府縣中，位於關西地方的3府縣知事今天達成共識，將籲請中央政府在2月底先行解除3府縣緊急事態。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，日本政府1月7日二度發布「緊急事態宣言」，希望利用「關鍵一個月」抑制11都府縣疫情擴散，不過，由於10都府縣疫情難遏，2月2日宣布包括東京都及大阪府在內的10都府縣，延長「緊急事態宣言」期間到3月7日。

日本讀賣新聞報導，有關目前10都府縣仍適用中央政府發布的「緊急事態宣言」，京都府、大阪府、兵庫縣關西3府縣知事今天透過線上會議達成共識，將籲請中央政府在2月底先行解除3府縣緊急事態。

時事通信社報導，至於疫情仍持續的東京都，相關人士透露，東京都政府目前傾向不籲請中央政府提早解除東京都的緊急事態。

東京都目前確診病例減少速度趨緩，東京都政府希望盡可能在3月7日「緊急事態宣言」屆滿前，減少每天新增確診病例，避免接下來再度發生疫情快速擴散的情況。

朝日新聞報導，日本政府原則上除了首都圈的東京都、埼玉縣、神奈川縣、千葉縣4都縣外，正在協調先行解除另外6府縣的緊急事態，時間預定在2月底。

日本政府將在聽取專家意見後，預計2月26日做出決定。

預計先在2月底解除緊急事態的6府縣，包括愛知縣、岐阜縣、京都府、大阪府、兵庫縣及福岡縣。日本政府預計24日舉行相關部會首長會議等，就目前的疫情交換意見。

如果一切順利，日本政府有意在26日向政府諮詢委員會提出諮詢，並在當天舉行的防疫對策本部上做出解除6府縣「緊急事態宣言」的判斷。

(中央社)