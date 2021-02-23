街口支付自去年底冠名贊助新竹街口攻城獅職業籃球隊，即開啟一系列的深度合作，包含主場賽事中場遊戲數位化，本周末球員將與球迷同樂發開春紅包，以及邀集新竹在地商圈共同展開科技新竹支付月，以超值回饋迎接新年買氣。

街口支付深耕在地，與攻城獅主場城市 – 新竹更緊密合作，新的一年首檔串聯新竹各大商圈，推出科技新竹支付月，3月2日（二）至 3月31日（三）於新竹商圈合作店家使用街口支付消費，單筆享10％現金回饋（回饋上限40元，每人每週限回饋3次）。

另外多家品牌推出加碼優惠，在清心福全新竹地區門市使用街口支付購買「咖啡奶茶」或「太妃鴛鴦奶茶」，即享單杯5元折扣。而在CoCo都可新竹地區門市使用街口支付購買「雲朵奶蓋紅／綠茶」或「檸檬冬瓜露」，即享單杯10元折扣。六扇門時尚湯鍋新竹地區門市也提供筆筆消費享2％街口幣回饋。

不只以上好康優惠，球員還將驚喜現身合作商家響應街口支付的活動，球迷們敬請鎖定新竹街口攻城獅和街口支付官方社群，追蹤最新消息。

街口支付冠名贊助本周末2月27日（六）和3月1日（一）的主題日「宅男打籃球」，為將年節喜氣擴及球場，此兩場的中場遊戲特地融入街口支付獨有的搶紅包活動，入場觀賽的球迷都有機會搶到由球員或教練發送的獨家街口紅包，快下載【街口＋】APP體驗搶紅包的樂趣，贏得新年好兆頭！此外在這兩天的賽事中凡於現場售票處、場內與場外店家、和商品販賣部使用街口支付消費，筆筆消費享5％現金回饋（單筆回饋上限50元）。

街口支付將持續以高科技的服務優化看球體驗，近期將在【街口＋】APP新增新竹街口攻城獅職業籃球隊專區，讓球迷們能隨時掌握最新動態。在不久的將來也將實現數位球場，從線上優先購買主場球賽門票、快速通關入場、到現場購票、球隊周邊商品與美食攤位選購皆由街口支付一手包辦。未來還將攜手球員與公益團體合作，將獅紫軍們對球員的支持化為公益善款。

(中時 )